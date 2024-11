Lara trpí kotcovým syndromem, stále se točí dokola. Pomoci ze začarovaného kruhu jí může nový domov

Lara nikomu nechybí, nikdo se o ni nepřihlásil. Asi je to dobře, protože je zjevné, že se u bývalého majitele moc dobře neměla. „Trpí kotcovým syndromem, točí se stále dokolečka, dělá pod sebe. To, v čem žila, se podepsalo na její psychice,“ řekla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová s tím, že takto se Lara chová vždy, když je v kotci. I proto se jí snaží najít rychle nový domov.

Lara s provozovatelkou útulku Gabrielou Jägerovou | Jana Ulrichová

K zvířatům ne

Pro Laru by byl ideální rodinný dům se zahradou, kde by si mohla užívat volnosti, zároveň by ale mohla bydlet uvnitř se svými lidmi. „Děti jí nevadí, přítomnost lidí jí nevadí, bude milovat celou rodinu. Má ráda procházky, je na nich dobře ovladatelná,” řekla Gábina s tím, že jediné, koho Lara nemá v láska, jsou ostatní zvířata. V adopci by proto měla být jako zvířecí jedináček.

Lara už není na pohyb náročná, stačí jí proběhnout se po zahradě | Jana Ulrichová

Ráda odpočívá

Na pohyb není Lara příliš náročná. Je to už dáma v letech, má trochu problémy se zadními nohami, stačí jí proto jen běžné procházky a volný pohyb na zahradě. Hodila by se proto spíše ke starším lidem, kteří by jí dopřáli klid. „Ráda odpočívá, je to spíše takový pozorovatel. Je milá, mazlivá, nemá žádné agresívní ani hlídací sklony,“ dodala Gábina.

Zdravá, kastrovaná

I když má Lara už trochu problémy se zadními nohami, což souvisí s jejím věkem, je podle veterinářů jinak naprosto zdravá. Je kastrovaná, připravená odejít do nového domova. Zájemci, kteří by jí ho chtěli poskytnout, mohou kontaktovat Psí útulek U Šmudliny v Tachově písemně, a to na e-mail gabrielka333@seznam.cz.

Lara je starší kříženka německého ovčáka | Jana Ulrichová

Chcete pomoci?

Chcete pomoci týraným a opuštěným zvířatům, a nevíte, jak na to? Můžete přispět do sbírky pod patronací Marty Kubišové a Marka Ztraceného, kterou má Blesk na portálu Donio. Peníze z této sbírky přetavuje společnost Pučálka v pořádnou dávku krmiva Marp, které redaktorky Blesk tlapek společně se zástupci společnosti osobně rozváží do útulků. Společnost Pučálka ke krmivu za 50 000 korun vždy přidá další v hodnotě 35 000 korun. Sbírku najdete zde: https://donio.cz/blesk-tlapky.