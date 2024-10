Startuje podzimní fotosoutěž s Mountfieldem. Ukažte, jak a na čem si vaši mazlíčci pochutnávají

To jsme si pochutnali, to je téma další fotosoutěže, kterou připravily Blesk tlapky společně s Mountfieldem. Těšíme se na fotky psů a koček nacpávajících si bříška. Nacpat si je pak budou moci i mazlíčci autorů vítězných fotek, připraveny jsou pro ně balíčky od Mountfieldu v hodnotě 1500 korun.

Reportérky Blesk tlapek se těší na fotky psů a koček u plných misek, chytajících pamlsky v letu, slintající na lákavé pochoutky, i na ty, kteří mlsně pošilhávají do talířů svých páníčků.

Tyto balíčky od Mountfield jsou připravené pro autory tří nejlepších fotek | Mountfield

Foto s popiskem

Pravidla jsou stejná jako u předchozích fotosoutěží. Vše bude probíhat na facebookových stránkách Blesk tlapek. „Bude tam zveřejněn příspěvek o soutěži, pod který nahrajte do komentářů vámi vybranou fotku, připojit můžete i krátký popisek, například se jménem a rasou vašeho mazlíčka,“ řekla reportérka Kateřina Lang. „Snímek by měl být jako vždy ostrý a v dobré kvalitě,“ dodala.

Dobroty pro vítěze

Ze všech zaslaných fotek pak reportérky vyberou tři, které je nejvíce zaujmou. Jejich autoři se mohou těšit na balíček plný psích nebo kočičích dobrot v hodnotě 1500 korun. „Obsahuje mix pamlsků, kapsiček, konzerv a granulí superprémiového krmiva Starvita,“ řekla tisková mluvčí společnosti Mountfield Kateřina Böhmová.

Na jaké fotky čekáme? Nechte se inspirovat nesoutěžními snímky mazlíčků redaktorek Blesk tlapek a jejich přátel, které najdete v galerii | Kateřina Lang

Čas do 20. října

Snímky je možné vkládat do komentářů až do neděle 20. října do 23,59 hodin, kdy soutěž skončí. Následující den pak Blesk tlapky vyberou tři nejlepší, nejzajímavější nebo nejvtipnější fotky a vítěze osloví. „Kontakt na ně předáme zástupcům Mounfieldu. Výhry v podobě balíčků si pak výherci sami vyzvednout v prodejně, kterou mají nejblíže svému domovu,“ řekla redaktorka Jana Ulrichová s tím, že do konce roku se mohou fanoušci Blesk tlapek těšit ještě na jednu fotosoutěž, a to na tradiční vánoční.