Paní Kateřina provozuje masáže a rehabilitace psů. Věnuje se zejména těm, kteří jsou po úrazu nebo operaci a potřebují se dostat zpět do kondice. V rámci prevence ale pomáhá i psím seniorům, pro něž už je pohyb namáhavější, nebo naopak aktivním sportovcům, kteří potřebují regeneraci.

Kateřina Boháčová provozuje psí masáže a rehabilitace od roku 2015 | archiv Kateřiny Boháčové

Ulevuje rukama

„První a nejdůležitější věc, se kterou pracuji, jsou moje ruce, důležité je moje vnímání pejskova těla. Pracuji s různými druhy nestabilních ploch, balančních podložek, využívám magnetoterapii, která hodně pomáhá regeneraci těla a hojení ran,“ popsala s tím, že fyzioterapie dokáže mnoho problémů s pohybovým aparátem vyřešit.

Kateřina Boháčová ví, jak psa napravit a jak mu ulevit | Jana Ulrichová

Spolupráce s veterináři

Ani fyzioterapie ale není všemocná, někdy je nutné navštívit napřed veterináře. „Většinou to funguje tak, že mi zavolají, popíšou problém, já se jich na všechno vyptám a často to pak skončí tak, že je odešlu k veterináři s tím, že následně pak můžeme pracovat společně,“ uvedla. Dodala, že podobné je to s Dornovou metodou, kterou využívá až poté, co psa prohlédne a rozhodne, zda je pro něj vhodná.

Stela a Vinnie

Její služby využívá i Alena Šašková, která na rehabilitace vodí své dvě retrívří seniorky Stelu (13) a Vinnie (12). „Špatně chodí, špatně se zvedají, takže jsem to zkusila, a od té doby sem chodíme pravidelně,“ popsala, co ji k fyzioterapeutce přivedlo.

Psí seniorky Stela a Vinnie navštěvují fyzioterapeutku pravidelně | Jana Ulrichová

Řešila svou fenku

S rehabilitacemi a masážemi psů začala Kateřina Boháčová v roce 2015. Řešila tehdy vážné zdravotní problémy své fenky, a protože v té době mnoho možností fyzioterapie nebylo, pustila se do studia tohoto oboru sama. „Největší radost mám, když mi pak majitel psího důchodce píše, že pejsek sice celý druhý den prospal, ale třetí den vyhrabal jámu na zahradě a pak potahal hračku. To je pro mě odměna,“ řekla s úsměvem.

Kateřina Boháčová ví, jak psa napravit a jak mu ulevit | Jana Ulrichová

Pište do poradny

Obrátit se na fyzioterapeutku Kateřinu Boháčovou mohou i příznivci Blesk tlapek. Prostřednictvím formuláře na našem webu blesk.cz/tlapky jí mohou do bezplatné poradny poslat jakýkoliv dotaz, který se týká pohybového aparátu jejich psa.