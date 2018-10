Týrání, nebo drsná nemoc? Policie vyšetřuje smrt koně z Plzeňska

Podle zjištění redakce Blesku zavolal Krajskou veterinární správu anonymně někdo z obyvatel Zbůchu. Na podvyživeného a zraněného koně upozornil už koncem minulého týdne s tím, že majitel o koně dlouhodobě špatně pečuje.

„Takový podnět přišel už v minulosti. Poslední kontrolu jsme proto provedli 26. září letošního roku. Byla to kontrola neohlášená, při které se ale žádné zásadní pochybení ze strany majitele neprokázalo. Stádo bylo v pořádku až na tohoto koníka Patrika Hero, který v té době byl sice vyhublý, ale neměl žádná zranění," komentuje případ Marek Svoboda, vrchní inspektor Krajské veterinární správy Plzeňského kraje.

Kriminalisté ze Plzeňska prověřují možné týrání zvířat. | facebook.com

Vše vyvrcholilo během víkendu, kdy byl právě tento kůň utracen. Podle místních lidí měli mít zvířata nedostatek vody i krmiva. „Já jsem tam dřív jezdívala se na ty koně dívat, musí už to trvat déle, ty koně jsou v hrozném stavu. Muselo to trvat víc než půl roku," řekla jedna z místních obyvatelek.

Policie: Je to trestný čin

„V sobotu jsme přijali oznámení o možném podezření týrání zvířete na severním Plzeňsku. Z prvotního šetření na místě vyplynulo, že na místě musela zasahovat i veterinářka, která musela koně ve špatném zdravotním stavu utratit," řekla k případu Iveta Kořínková, tisková mluvčí PČR Plzeň venkov.

Přesto policie zatím nikoho neobvinila. „Dnes vyslýcháme všechny zúčastněné. Kůň měl totiž původně pocházet od jiné chovatelky z Plzeňského kraje, kterého si současný majitel dočasně vzal k sobě do stáda. Není proto jasné, komu uspané zvíře skutečně patří," dodává tisková mluvčí PČR.

Pitva ukáže, jestli byl kůň týraný

Podle vyjádření Krajské veterinární správy je také možné, že majitel zvíře netýral. „Musíme prvotně prověřit, jestli byl kůň léčený a jestli mu byla poskytnuta vhodná veterinární péče. Možné týrání by měla prokázat pitva, o kterou požádal samotný chovatel," říká Svoboda z KVS Plzeňského kraje.

Vyhublost koně Patrika může mít totiž více příčin. Mohou za ní stát například zdravotní komplikace, kdy zvíře špatně žere a tím stále hubne. „Není vyloučené, že kůň mohl prodělat například koliku a v boxu si mohl přivodit i vnější zranění. Případ tohoto valacha prošetřujeme a naše závěry následně předáme policii. bude to ale chvíli trvat," dodává.

Zbytek stáda zůstává ve výběhu

Zbytek stáda zůstal ve výběhu, podle veterinářů jsou koně v dobrém stavu | Blesk Tlapky

V ohradě ve Zbůchu na severním Plzeňsku choval majitel původně šestičlenné stádo. Po utracení valacha byl pak další z koní převezen k jinému chovateli. Dnes tedy ve výběhu zůstávají čtyři koně a k jejich odebrání prý není důvod.

„Koně jsou v dobré kondici, jejich stav ale budeme průběžně kontrolovat. samozřejmě prověříme i stav koně, který byl převezen jinam,“ uzavírá Svoboda.

Co přesně se dělo v koňském výběhu, to ukáže až další policejní vyšetřování. Pokud by kriminalisté majiteli zvířete prokázali týrání, mohl by skončit ve vězení až na tři roky.