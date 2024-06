Zpět

Vzít do ruky lžičku, přijmout hovor na mobilu, nastoupit do autobusu… Jde o obyčejné věci, s nimiž revmatici denně bojují. Pomoci by jim mohla moderní léčba. Jenže až polovina z těch, kteří by ji potřebovali, se k ní nedostane. Bojuje za ně Revma liga ČR.