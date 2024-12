Nebylo mu ani osmnáct let a bojoval v první linii v rámci Karpatsko-dukelské operace, přežil masakr u vesnice Machnówka a účastnil se osvobození slovenské vesnice Vyšný Komárnik. Před pár dny válečný veterán Boris Malák (†98) opustil tento svět navždy. Jako hrdina.

„Tento týden nás navždy opustil pan Ing. Boris Malák, válečný veterán, který se zapsal nejen do historie naší země, ale také do srdcí všech, kdo ho měli možnost poznat,“ uvedla na síti X ministryně obrany Jana Černochová.

Boris Malák se narodil v květnu 1926 ve volyňské vesnici Miluše, která tou dobou patřila Polsku. „Když boj u nás skončil, Němci museli ustoupit – Sověti je hnali. Ve vsi organizovali, kdo půjde dobrovolně do armády. Dohadovali se, co s námi kluky, my jsme ještě osmnáct neměli. Chyběly mi dva měsíce, ale nastoupil jsem taky,“ vzpomínal na stránkách věnovaných armádní historii.

Psal se 22. březen 1944 a ani ne osmnáctiletý Boris Malák se právě dobrovolně přihlásil do vznikajícího 1. československého armádního sboru. O pár měsíců později už bojoval v první linii v rámci Karpatsko-dukelské operace.

Zůstal v armádě, ale byl odejit

Konec války ho zastihl ve Vsetíně, účastnil se i slavnostního defilé armády na Staroměstském náměstí v Praze před prezidentem Benešem a první dámou Hanou Benešovou v květnu 1945.

Po válce zůstal v armádě. Do poválečného Československa se přesídlila z Volyně i jeho rodina. Absolvoval Vojenské akademii v Brně, ale natrvalo se usídlil v Praze, kde sedm let působil jako velitel spojovacího střediska v Kbelích. V roce 1969 byl z armády odejit, protože odmítl psát posudky jen tak na přání velení, a až do důchodu spojil svůj život s Teslou Hloubětín.

Válečný veterán Jan Ihnatík (102): Prošel si gulagem, osvobozoval Slovensko: Dostal medaile

Domů se už nikdy nepodíval

Na Volyň se nadporučík Boris Malák už nikdy nevrátil. Na Slovensko a do Polska, na místa, kde probíhaly kruté boje za druhé světové války, také ne. Od roku 2001, kdy mu zemřela manželka, žil Boris Malák v domově pro válečné veterány Vlčí mák.

„Stal se oblíbeným společníkem nejen mezi dalšími obyvateli, ale i mezi zaměstnanci. Miloval přírodu, knihy a divadlo. Často vzpomínal na svou rodinu a své dětství, méně na válečné roky, které zanechaly hlubokou stopu v jeho příběhu. Jeho život byl příkladem nezdolnosti a vděčnosti. Pan Boris opustil tento svět se slovy, která nám všem budou připomínat jeho jedinečnou osobnost: »Děkuju, děkuju. «,“ dodala ministryně obrany.

VIDEO: Během brutálních výslechů neposkytl Oldřich Pechal gestapu nic užitečného. Byl zavražděn a s ním i 33 členů jeho rodiny a blízkých.

Video Video se připravuje ... Během brutálních výslechů neposkytl Oldřich Pechal gestapu nic užitečného. Byl zavražděn a s ním i 33 členů jeho rodiny a blízkých Videohub