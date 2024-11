Proslavil ve světě auta z Mladé Boleslavi a stál u zrodu »škodováckého« sponzoringu hokejového mistrovství světa, který trvá nepřetržitě od roku 1993 a je unikátním partnerstvím v celosvětovém měřítku. Je to jen pár střípků z jeho početných nápadů, další už Frank Farský, rodák z Bratislavy, ale bohužel nevymyslí. Zemřel v pondělí v Praze po těžké nemoci ve věku 72 let.

Život Franka Farského, který byl spjatý koncernem Volkswagen, by vydal na román. Narodil se 13. února 1952 v Bratislavě, v roce 1968 za dramatických událostí společně s rodiči emigroval přes Indii do Kanady. Tam vystudoval prestižní McGill Univerzitu v Montrealu a tak odstartovala jeho kariéra obchodního a finančního manažera ve službách severoamerické větve koncernu Volkswagen.

V momentě, kdy koncern hodlal převzít automobilku Škoda v Mladé Boleslavi, hledali se napříč celou firmou vyjednavači se znalostí českého či slovenského jazyka a volba padla na Franka Farského.

Spojení aut a hokej

Tím se začala psát nová kapitola českého automobilového průmyslu, do které se Frank Farský výrazně zapsal. Po uzavření smlouvy mezi Škodou a Volkswagen se vytvořila manažerská skupina, které se říkalo »muži první hodiny« a jednu z hlavních pozic měl právě Frank Farský.

Byly to jeho kreativní nápady, které propagovaly mladoboleslavskou škodovku ve světě. Podle magazínu autoweek.cz, který na Franka Farského vzpomíná, stačil pouhých pět let, aby značku vytáhl do evropské automobilové první ligy. Jako geniální počin se rýsuje jeho nápad spojit automobilku s českým hokejem.

Zapsal se i v Tatrovce

„Z velkého výčtu Frankových nápaditých akcí jmenujme zejména exkluzívní škodovácký sponzoring hokejového mistrovství světa, který trvá nepřetržitě od roku 1993 a je unikátním partnerstvím v celosvětovém měřítku a který významně pozvedl povědomí o značce Škoda,“ řekl pro idnes.cz bývalý mluvčí automobilky a Farského přítel Milan Smutný.

Později se stal generálním ředitelem importu Renault Trucks pro Českou republiku a na Slovensko a významnou kariéru nejen v tuzemském automobilovém průmyslu uzavřel jako obchodní ředitel kopřivnické Tatry. Zemřel 28. října po delší nemoci ve věku 72 let.