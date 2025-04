Zpět

Na necelou hodinu nejelo v neděli odpoledne metro mezi stanicemi Florenc a Černý Most na trase metra B. Důvodem byla žena, která na poslední chvíli vběhla do zavírající se soupravy, ale její pes to nestihl. Zůstal na vodítku na peronu, bohužel vlak se rozjel, zvíře tak bylo doslova usmýkáno.