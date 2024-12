Bývá to plesová událost zimy. Reprezentační ples hlavního města se rok po roce těší zájmu nejen pražských, ale i vrcholných politiků, nehledě na mnohé osobnosti z nejrůznějších odvětví.

V minulosti se do gala hodili třeba zpěvák Petr Janda, modelka Jitka Boho, herec a moderátor Aleš Háma, znalec etikety Ladislav Špaček nebo herecká legenda Václav Postránecký, jenž ples moderoval v roce 2016.

Hvězda večera: Ewa Farna!

Není pochyb o tom, že i letos si konání plesu nenechá ujít plejáda osobností. Ať už ve volném čase, nebo aby zpříjemnili večer hostům. „V rámci programu vystoupí například Tereza Mašková a Orchestr Karla Vlacha, Losers Cirque Company, Petra Černocká a Jiří Pracný, Roman Vojtek, Dixie Band Městské policie hl. m. Prahy, ABBA World, DJ Martin Hrdinka, nebo Ewa Farna,“ prozradil Blesku mluvčí magistrátu Vít Hofman. Ten také bude letošní ročník moderovat.

„Krom reprezentantů města jsou na akci pozváni někteří ústavní činitelé i účastnice soutěží krásy,“ pověděl dále. Těšit se budou moci nejen na zajímavý program, ale také nejrůznější pochutiny! „Na stolech čekají hosty italské uzeniny a sýry a mimo jiné například portugalská vína či italské prosecco,“ uvedl mluvčí s tím, že náklady na zajištění plesu činí letos čtyři miliony korun.

Kromě pořadatelství, zajištění občerstvení a všech dalších náležitostí se do částky promítne i vnější „oděv“ paláce. Letos Žofín bude při této příležitosti slavnostně nasvícen v barvách Prahy do červené a zlaté barvy, což zařídí městská organizace Technologie hlavního města Prahy.

Z „Králova dvoru“ do paláce

Roku 2022 mělo pořádání plesu podle ČTK stát zhruba tři miliony. Magistrát jej toho roku ale neuskutečnil jako gesto solidarity s Ukrajinou. Jenže to se ples měl konat v Obecním domě, kde se tato slavnostní událost děla rok po roce, se zohledněním výjimek, kdy se slavnostní událost nekonala.

Letos se však ples koná v paláci Žofín. Smetánka hlavního města tak vymění někdejší středověký Králův dvůr, jenž stával v místech nynějšího Obecního domu, za novorenesanční palác z 19. století.

Kromě pořadatelství, zajištění občerstvení a všech dalších náležitostí se do finální částky promítá i vnější „oděv“ paláce. Ten totiž bude při příležitosti reprezentačního plesu slavnostně nasvícen do barev hlavního města čili do červené a zlaté. A jaký je vlastně důvod, že se letos ples koná jinde, než je obvyklé?

Historická výročí

„Palác Žofín si letos připomíná ve vztahu k Praze dvě významná výročí - v roce 1884, tedy před 140 lety, celý ostrov zakoupilo hlavní město a Palác Žofín následně přebudovalo do současné podoby,“ uvádí Hofman.

„A před 30 lety, tedy v roce 1994, byla dokončena generální rekonstrukce paláce.“ V něm se také drahně let konají důležité události včetně plesu Prahy 1 nebo sem v roce 2019 chodili truchlící lidé vzdát poslední pocty zesnulému Karlu Gottovi.