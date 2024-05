„Je to mimořádná architektura a nepotřebuje takový akcent,“ uvedla pro irozhlas.cz o budově obchodního domu Máj, kde momentálně vrcholí rekonstrukce předsedkyně Klubu Za starou Prahu Kateřina Bečková. „Pokud jde o dočasný zásah, který se nedotkne fasády trvale, nemám s tím problém,“ oponoval výtvarný kritik Jan H.Vitvar.

Dva „stíhačkoví motýli“ mají být na budově umístěni prý jen rok. Podle Klubu Za starou Prahu odbor památkové péče pražského magistrátu záměr schválil, a to navzdory tomu, že plastiky odmítl Národní památkový ústav.

Fialovo-tyrkysoví několikametroví motýli, jejichž trupy jsou napodobeninami stíhaček spitfire, mají být poctou československým letcům bojujícím v druhé světové válce.

Dopravní chaos

Kvůli instalaci je uzavřena část Národní třídy. Na místě jsou jeřáby a další technika. Kdy je vyzvednou na fasádu, není jasné, práci komplikuje vítr. Dílo zabírá celou komunikaci. Na křižovatce se Spálenou ulicí a před prodejnou elektroniky stojí dva obří jeřáby a mezi nimi je další technika. Navíc koleje ve Spálené ulici opravují zaměstnanci dopravního podniku.

Motýli nemají souvislost s Národní

David Černý své dílo před nedávnem obhajoval při debatě v ČT a kurátorka umění ve veřejném prostoru v Galerii hlavního města Prahy (GHMP) Marie Foltýnková zase vysvětlovala, proč se památkářům umělecký záměr nelíbí.

„Je to připomínka 75. výročí založení NATO a vstoupení Česka do NATO a nevidím tam žádné souvislosti s Národní třídou a obchodním domem Máj, který je památkou,“ okomentovala dílo Foltýnková.

Umělec David Černý kurátorku několikrát tituloval během diskuze soudružkou a tvrdě své dílo hájil. „Jak může kritizovat něco, co neexistuje? Já jsem k tomu nevydal žádné resumé!“ bránil se.

Debata několikrát vygradovala, a když skončila a moderátor Daniel Takáč se loučil s diváky, bylo slyšet, jak kurátorka Davida Černého poslala do patřičných míst. „Jděte do p*dele!“ řekla. On odpověděl: „Vy jděte do p*dele!“ Galerie se následně za svou zaměstnankyni omluvila.

Máj je významná architektura

Ředitelka GHMP Juříková dále uvedla, že návrh Davida Černého pro fasádu Máje je pro tuto situaci nadrozměrný a disharmonicky vůči čistým liniím postfunkcionalistické budovy obchodního domu i jeho okolí. „GHMP je nově kurátorem veřejného prostoru v Praze, a proto jsou podobné záměry v centru její pozornosti. Na takto klíčových místech by mělo docházet k co nejširšímu konsensu nad zvoleným dílem, a to i v případě, že se jedná o soukromého vlastníka budovy,” uvedla Magdalena Juříková.

Máj byl vybudován v letech 1972 až 1975 a nesl název Prior02. Patří k nejvýznamnějším zástupcům architektur té doby. Za posledních 30 let prošel několika rekonstrukcemi. Ta nejnovější jej má otevřít veřejnosti už v červnu. Od roku 2007 je dům chráněn jako Kulturní památka České republiky.