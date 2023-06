Dobročinná jízda cyklistů prosvištěla ve čtvrtek Prahou. „Peloton se různě mění, na Slovácku čítal místy až 270 lidí. Had cyklistů měří i přes půl kilometru," uvedl zakladatel charitativního projektu Na kole dětem, mistr světa na vysokém kole Josef Zimovčák (66).

délka: 03:09.14 Video Video se připravuje ... V čele charitativní akce Na kole dětem jede mistr světa na vysokém kole Josef Zimovčák (66). Jiří Nováček

Mezi jezdci ani letos nechyběli legendární chirurgové Jan Pirk (75) a Pavel Pafko (82), kteří považují svoji účast za srdeční záležitost. „Když je léčba rakoviny na konci, potřebuje dítě rekonvalescenci a na ni právě sbíráme peníze. Děti se za tyto peníze dostanou do táborů a do přírody, aby se zotavily z náročné léčby, kterou mají za sebou,“ vysvětlil lékař Pafko, který ve prospěch nemocných dětí jezdí napříč republikou na kole již přes deset let.

67 měst a 365 obcí

Jezdci mají v nohách už přes 800 km z plánovaných 1 173 km. Na cestě napříč Českem z Ostravy do sobotního cíle v Zichovci na Kladensku stavějí v 67 městech a projedou 365 obcí.

„Vloni jsme vybrali na léčení dětí 2 835 156 korun, letos je předpoklad, že díky dobrým lidem padne rekordní třímilionová hranice,“ odhadl Zimovčák. Přispět může každý. Číslo účtu veřejné sbírky je: 107-484410267/0100.