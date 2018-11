Koaliční smlouva i programové prohlášení od pondělí nese podpisy všech lídrů stran, jež zasednou v novém vedení Prahy. S ním má na magistrát přijít také změna politické kultury. „Věřím, že se Praha posune zejména v oblasti transparence veřejné správy, že přineseme nové digitální služby a vyřešíme krizi dostupnosti bydlení,“ uvedl při podpisu smlouvy Hřib. Podle Čižinského je nová koalice koalicí zastupitelů, kteří chápou politiku jako službu, jsou rozhodnuti fungovat pro město, „být zaměstnanci svých sousedů a spravovat řádně a průhledně své město“.

Změna politické kultury na pražském magistrátu je podle politického komentátora Petra Holce skutečně možná, otázkou však zůstává, zda to bude změna k lepšímu. Jejím nositelem jsou podle něj právě Piráti, kteří ve volbách skončili v závěsu za ODS a stejně jako jejich koaliční partneři získali 13 mandátů. „Zeptejte se řidiče, který stojí v koloně na magistrále, co ho nejvíc trápí. Transparentnost to rozhodně nebude,“ poznamenal v pořadu Epicentrum. Problematický je podle něj také veřejný registr smluv. „Veřejná politika ale nemůže být stoprocentně veřejná, pak by se neuzavíraly žádné smlouvy, firmy by nešly do výběrového řízení. Maximální transparentnost může škodit,“ uvedl.

Častým argumentem pro kritiku výběru kandidáta na primátora byla také nedostatečná politická zkušenost. Jak si s tím poradí Zdeněk Hřib? „Je vystudovaný lékař, který nikdy lékařem nebyl, protože se nechtěl nechat korumpovat systémem zdravotnictví. Teď naskakuje do města s 1,5 milionu obyvatel a rozpočtem 50 miliard. Je to člověk, který si buduje reputaci na tom, že nikdy nechtěl nikde ustupovat. Pokud v tom bude chtít pokračovat, koalice skončí,“ uvedl Holec.

Pospíšilova potupa

Podle předsedy pražské ODS Tomáše Portlíka ale politická nezkušenost není jediným kamenem úrazu. Strana kritizuje fakt, že dva z lídrů koaličních stran do rady nevstoupí. „Ti, kteří jsou spojení s garancí, by měli vykonávat zodpovědnost,“ řekl. Podle Holce je ale rozhodnutí Jiřího Pospíšila (TOP 09) pochopitelné. „Jiří Pospíšil je šéfem TOP 09, europoslancem. Z titulu etablované strany není politicky možné, aby náměstkoval ani ne šéfovi Pirátů. Být radní je pro něj ještě potupnější,“ řekl.

Zda nastupující koalice bude pevná v kramflecích, se teprve ukáže. Hrozba, že se koalice sesype, nicméně podle Holce může být reálná. „Starostové (STAN jsou součástí Spojených sil pro Prahu, pozn. red.) mají voliče ve svých obcích, proto blokují nejrůznější dopravní tepny. Jejich voliči říkají, že nechtějí, aby jim to vedlo za barákem. Problém dopravy v Praze se extremizuje, bude to ještě horší,“ dodal.

V opozici zasedne vítězná ODS spolu s ANO, jež získala 12 mandátů. „Budeme hledat správná řešení a v rámci opozice je protlačovat, spolupráci s ANO bych nevylučoval, uvidíme, jak se rozvine,“ řekl Portlík.

