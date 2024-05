„Vždy, když se nám podařilo rozezpívat celou hospodu, tak jsme si říkali, že by bylo dobré to zkusit posunout. A tak vznikla v roce 1998 kapela. Tehdy se česká hudba v rádiích vůbec nehrála,“ vzpomíná jeden z otců zakladatelů Michal Bunda.

Hvězda jménem Chobot

Sestava se postupně tříbila, od vzniku Hrací skříně jí prošly minimálně tři desítky muzikantů. Dnes působí na pódiu trio zpěvaček, nechybí dechová sekce, po boku Michala působí i showman Chobot, jedna ze zásadních figur souboru. „Samozřejmě na sebe extravagantními maskami a převleky strhává pozornost. Naše kapela, to je holt mix všeho možného, který má jasný cíl. Nejsme umění, ale zábava,“ zdůrazňuje kapelník.

Hrací skříň sáhla během čtvrtstoletí po řadě českých i zahraničních hitů. Nechybí „recyklované“ hity od od skupin Abba, Boney M, AC/DC či Rolling Stones otextované vlastními vtipnými texty. „Nejraději máme teď Rozjeď to s náma, tam jsme se asi dostali v recyklaci nejdál. Diváci miluji i Nechci lásku - I Was Made For Lovin' You,“ prozradil zpěvák, kytarista a šéf kapely Michal.

Ale pozor, Hrací skříň umí vykouzlit i vlastní hit jako se na podzim 2020 stala píseň Jsou Vánoce, ty vole, kterou kapela nahrála s Bárou Basikovou a k vidění byla mimo jiné na Retro TV.

Video Video se připravuje ... Hrací skříň Praha nahrála i píseň Jsou Vánoce, ty vole s Bárou Basikovou.

Kapelník: Stačí 10 koncertů ročně

Kapela si za čtvrtstoletí udělala jméno i mimo hlavní město a získala pestré spektrum fanoušků. Na druhou stranu dávkuje koncerty decentně jako kvalitní medicínu. „Plán byl 10 koncertů ročně, aby nás to bavilo. Letos slavíme 25 let koncertem, který je v pořadí 255, takže splněno,“ bilancuje při jubileu Michal Bunda.

Stovky nadšených fanoušků jsou důkazem, že kapela stále baví a má co nabídnout.

Při pátečním večerním mejdanu na Klamovce Hrací skříň představí nové album Zcizeno, které pokřtí Kamil Střihavka. Budoucnost kapely po čtvrtstoletí existence se prý řešit nebude. Je totiž více než jasná. „Nikdy nepřestat, protože kapela je legální droga, kterou chceme užívat do konce života,“ ubezpečuje kapelník Michal Bunda.