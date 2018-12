U Jílového u Prahy se na Štědrý den dopoledne srazila dvě osobní auta. Při nehodě se zranilo sedm lidí. Mezi poraněnými je dítě, které muselo být okamžitě vrtulníkem převezeno do nemocnice v Krči.

Silnice je v místě nehody uzavřena. Jednoho zraněného museli hasiči vyprošťovat. Na místě zasahuje pět sanitek. "Hasiči provedli na vozidlech protipožární opatření a zasypali uniklé provozní kapaliny sorbentem," řekl mluvčí středočeských hasičů Ladislav Holomčík.

Ošetření potřebovalo podle mluvčí středočeské záchranky Petry Effenbergerové pět dospělých: „Nejvážnější zranění má dítě školního věku. Utrpělo poranění hlavy a lékaři mu museli zajistit dýchací cesty. Putovalo na rychlé ošetření do Motola,“ říká mluvčí a doplňuje: „Další těžce zraněná osoba je převážená do nemocnice na Vinohradech. Tam putuje i další člověk se středním poraněním. Druhý středně zraněný je převážen do Motola. O dva lehce zraněné se postarají v Krči,“ uvádí mluvčí.