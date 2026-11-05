„Vzhledem k náročnosti zásahu byly povolány další síly a prostředky včetně technického kontejneru a kontejneru s vybavením pro pažení. Zavalenou osobu se podařilo vyprostit,“ uvedl ke čtvrteční akci mluvčí hasičů Petr Poncar.
Muže následně předali do rukou záchranářů. „Muži mladšího věku byla po vyproštění ze sutin poskytnuta neodkladná přednemocniční péče. S podezřením na středně těžká poranění a možný crush syndrom. Byl při vědomí, ve stabilizovaném stavu transportován do Fakultní nemocnice Plzeň,“ informoval mluvčí záchranné služby Martin Štěpán.
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