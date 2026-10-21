Nálezce, který jezdí s popelářským vozem, si tašky s plastovým pouzdrem všiml při páteční směně. Jaké muselo být jeho překvapení, když uvnitř našel doklady, platební karty a bankovky v hodnotě 50 a 100 eur. Suma sumárum za půl milionu korun!
Neváhal ani chvíli a s nálezem se vydal k policejní hlídce, která v té době sloužila v Klatovské ulici.
Podle nalezených dokladů policisté zjistili, že peníze patřily muži (†57), který před několika týdny zemřel. „Pouzdro předal policii, která poté zjistila, že ho zřejmě omylem vyhodily dcery zemřelého muže, které vyklízely jeho byt,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Jeho dcery při vyklízení bytu a pozůstalosti zřejmě přehlédly pouzdro s hotovostí a vyhodily jej do popelnice. „Peníze by zřejmě měly dostat zpět v dědickém řízení,“ uvedla mluvčí.
Policisté ocenili poctivost nálezce. „Správně se rozhodl, že peníze odevzdá na policii. Za to si zaslouží respekt a poděkování. V případě, že by si hotovost ponechal, by byl podezřelý ze spáchání trestného činu zatajení nálezu,“ dodala.
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