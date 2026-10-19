Krátce před nedělní půl osmou ráno vyrazila hlídka plzeňských strážníků do Františkánské ulice k pobočce České spořitelny. „Důvodem bylo oznámení o nalezeném finančním obnosu, který měl u bankomatu zanechat podnapilý člověk,“ uvedli strážníci na sociální síti.
V místnosti s bankomaty čekalo na strážníky čekal zajímavý výjev: Na radiátoru ležela peněženka s doklady totožnosti a platebními kartami. Vedle ní se povalovala hromádka bankovek, další byly rozházené kolem.
Strážníci vše pečlivě sesbírali a převzali jako nález. Bylo to 22 530 korun. Zatímco zjišťovali, komu peníze a osobní věci patří, do místnosti vstoupila dvojice mužů.
„Peněženka patřila jednomu z nich. Plzeňan předtím pobýval v nedalekém hudebním klubu, odkud se vydal domů. Cestou se ale rozhodl, že ještě zamíří k bankomatu a vloží hotovost několika tisíc, kterou měl u sebe,“ uvedli strážníci.
Jenže v teple místnosti s bankomatem ho přepadl spánek. „Po probuzení odešel do podniku v Martinské ulici. Teprve když měl platit za vypitý nápoj, zjistil, že peněženka je pryč,“ popsali městští policisté.
Tu si vzpomněl, že šel přece k bankomatu a společně se známým se k němu opět vydal. Tam už ale našel strážníky, kteří jeho majetek opečovávali.
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