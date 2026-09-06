„Nehoda se stala kolem půl šesté ráno na 65. kilometru ve směru na Prahu. Řidič (†19) z dosud přesně nezjištěných příčin vyjel s vozem Citroën Jumper vpravo na dálnici a následně s ním spadl z mostku. On ani spolujezdec (†20) nehodu nepřežili,“ popsal tragédii krajský policejní mluvčí Ondřej Hodan.
„Celou věcí se zabývají rokycanští kriminalisté, kteří mimo jiné u obou zemřelých nařídili soudní pitvu,“ dodal.
Dálnice uzavřena nebyla, provoz byl veden levým jízdním pruhem.
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