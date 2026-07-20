Podle policie, která případ už vyšetřuje, používal otec na děti bič a nechával je jen o vodě a chlebu, dokud neodprosily. „Byly vystavovány neadekvátnímu fyzickému trestání a psychickému nátlaku. Necítily se bezpečně, strachovaly se z otce a neměly zastání ani u matky. Přitom je zjevné, že jsou velmi slušné a pokorné,“ uvedla podle serveru novinky.cz v rozsudku soudkyně Martina Šimánková.
Obzvláště chlapec si vytrpěl své. Hlava rodiny ho například za poznámku zbičovala 15 ranami bičem, až skončil v nemocnici. Dětem běžně nadával do sviní, vyhrožoval jim, že je upálí, nechával je o chlebu a vodě, dokud jej neodprosí… Při hromadném trestání musely stát ve frontě a dojít si pro výprask. Po těle měly děti modřiny a boule.
Příbuzní o muži mluví jako cholerickém despotovi, který nestrpěl odpor. Podle znalců nad sebou často ztrácel sebekontrolu. Děti úřady svěřily do péče tety.
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