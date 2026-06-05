Vše začalo telefonátem na operační středisko městské policie. Mužský hlas oznámil, že po benzince běhá zmatený mladík a ohrožuje nejen sebe, ale i řidiče a další lidi. Na místo tak ihned vyrazili strážníci. Ti zjistili, že oznámení rozhodně nebylo přehnané.
„Pobíhal po benzince pouze v kraťasech a ponožkách. Tričko i obuv předtím odhodil. Jeho chování bylo zmatené a rychle se měnilo z klidu do naprostého chaosu. Pohyboval se mezi vozidly přijíždějícími ke stojanům i odjíždějícími z čerpací stanice, házel kolem sebe osobní věci, obuv a svými výkřiky i jednáním přitahoval pozornost všech přítomných,“ popsala mladíkovo chování mluvčí strážníků Tereza Weidl.
Lezl do mrazáku
To ale nebylo ještě vše. „Mladík se pokusil vlézt do pultového mrazáku, obtěžoval zákazníky. Celou dobu přitom pronášel věty, které nedávaly žádný smysl,“ řekla Weidl. Strážníci se no několikrát snažili uklidnit.
Jenže naháč začal před nimi prchat. To už byl okamžik, kdy museli strážníci zasáhnout. Vrhli se na zem a na ruce mu nasadili pouta. Mladíka to ale nesmírně vytočilo.
Přikurtovaný k lehátku
„Kladl intenzivní odpor, pokoušel se vytrhnout z držení hlídek a jeho agresivita se neustále stupňovala,“ uvedla Weidl. Měl k tomu pádný důvod. Strážníci totiž lustrací zjistili, že na něj je vydaný příkaz k zatčení.
Na místo tak dorazila policejní hlídka. Vyšinutý muž ppřiznal, že je pod pervitinem. Kvůli tomu přijela i sanitka záchranky. „Před transportem musel být muž na lehátku zajištěn a přikurtován, aby neohrozil posádku sanitky ani sebe samotného,“ dodala Weidl. Mladík skončil v nemocnici a případ si převzali policisté.
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