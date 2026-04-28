Hlídka neváhala a byt šetrně odemkla. Našla v něm nemohoucí ženu ve vaně v koupelně. „Jak sama uvedla, vstoupila do ní už předchozího večera kolem deváté hodiny. Sklouzla ze sedátka a od té chvíle nebyla schopná se sama odtud vyprostit,“ uvedla městská policie na sociální síti.
Seniorka se ostýchala volat o pomoc, takže mnoho hodin jen proseděla. Až když byla situace nevyhnutelná, začala volat o pomoc a to právě slyše pozorný soused.
Z vany ji vynesli
„Seniorka byla naštěstí při vědomí a bez viditelných zranění, ale byla velmi vyčerpaná dlouhým pobytem v nepohodlné poloze,“ pokračovali strážníci.
Právě přeleželé nohy a celkové vyčerpání znemožnilo ženu vyprostit z vany jen s pouhou podporou. „Jeden ze strážníků za asistence kolegy ji proto opatrně zvedl do náruče a vynesl. V ložnici ji uložili do postele a přinesli nápoj, aby se cítila lépe,“ popsali strážníci.
Penzistka opakovaně odmítla ošetření záchrankou, ale zavolal si o pomoc vnučce, která přislíbila okamžitou pomoc zmožené babičce.
