Patrně časová tíseň a nepozornost stály za chybou úřednice v Plzni. K okénku přišla žena (zachycena na fotografii) a chtěla si uložit 20 tisíc korun. Poštmistrová od ní peníze převzala a položila si je na stůl k dalším penězům z jiných transakcí.
„Požadavek klientky na uložení finanční částky však nebylo možné provést, a hotovost jí byla vrácena zpět. S touto částkou jí ale měly být omylem vydány i další finanční prostředky ve výši několika tisíc korun, které souvisely s předchozími transakcemi,“ popsala osudný moment mluvčí policie Michaela Raindlová.
Je více než pravděpodobné, že sama žena ani netušila, že v tu chvíli si do tašky strká mnohem více než svých dvacet tisíc.
„Policisté se proto obracejí přímo na uvedenou klientku, případně na osoby, které by mohly pomoci s jejím ztotožněním, aby se obrátila na nejbližší služebnu Policie České republiky,“ dodala mluvčí.
