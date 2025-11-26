Manželé z Plzně při žádosti o sociální dávky využili všechno, co se dalo. Hlavně pak u hocha, kterému lékaři diagnostikovali středně těžkou mentální retardaci. Otčím (34), který nikde nepracoval a jen občas si přivydělal jako hlídač ostrahy, na hocha dostával od sociálky jako pečující osoba nemalé peníze.
„Bylo to 28 tisíc korun,“ vypověděla matka Jaroslava T. (33). Ale to nebyly všechny peníze, co rodina na příspěvcích dostávala. „Přídavek na syna 1400 Kč, přídavek na dceru 1400 Kč, příspěvek na bydlení v městském bytě 2400 Kč. Nechodím do práce, mám invalidní důchod 6400 Kč a taky jsme ještě od sociálky dostávali 8000 Kč na dceru (13),“ vypočítávala Jaroslava T. některé z příjmů domácnosti.
Nouzí netrpěla
Po sečtení jde o 47 600 Kč. Soudkyně Blanka Šišová se jí ještě jednou zeptala, jakou částku celkem měla rodina měsíčně k dispozici. „Sešlo se nám celkem 52 tisíc korun,“ odpověděla Jaroslava T. a dodala: „Něco přes 19 tisíc byly měsíčně naše výdaje.“
Rodina nouzí netrpěla. Chlapec měl přesto živořit na zemi v chodbě. „Občas mu dali na spaní přikrývku. Způsob stravy odpovídal spíše krmení zvířete než podání jídla dítěti. Jídlo a pití dostával na zem, kam také konal potřebu. Také ho bili,“ řekl státní zástupce Štefan Oravec k aktuální obžalobě z týrání.
Hoch si navíc zlomil nohu, ale kvůli zanedbané rehabilitaci se nedokázal postavit na nohy. „Přemisťoval se tak, že se rukama odstrkoval a nohu tahal za sebou,“ dodal Oravec.
Část příjmů pryč, přesto nepracují
Obě děti sociálka manželům odebrala a tak přišli o značnou část příjmů. Otčím i matka i přesto nadále nikde nepracují. Hoch je teď v ústavu Milovicích.
„Jednou za měsíc za ním jezdím. Při první návštěvě mě začal syn škrtit a osahávat. Teta z ústavu mu vyhubovala, že za ním jedu takovou dálku a on mě škrtí,“ řekla matka. Na otázku soudkyně, proč si myslí, že když ji syn viděl, tak ji začal škrtit, nedokázala matka odpovědět.
Policie nalíčila kamery
Do bytu obžalovaných umístila policie skryté kamery a dění sledovala. Zjistila, že matka a otčím hochovi mimo jiné nadávali, že je magor či postižený debil. Mluvit na něj měli jen sprostými a rozkazovacími větami typu: »Zkus ch*t nebo s*t a chcípneš, chodba okamžitě!«
Šokující je pak nahrávka, kde oba procházejí kolem chlapce, který na ně ze země natahuje ruce, přičemž máma mu vlepí facku...
