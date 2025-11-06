Vše začalo tím, že dívka si na seznamovací aplikaci domluvila schůzku s chlapcem. „Odešla na rande tady v obci, mámě řekla, že přijde v podvečer, ale už nedorazila,“ svěřil pro Blesk.cz zoufalý otec Milan Pidima, který ztracenou dceru nahlásil policii. Ta ji vede v databázi pohřešovaných.
Pátrání rozjeli policisté a dívku hledá na vlastní pěst i rodina. „Manželky nejstarší syn jí měl přidanou na instagramu, tak zjistil, že byla v pondělí na Zličíně v Praze. Pak měla mobil chvíli vypnutý, chvíli zapnutý. Policie pak zjistila, že je v Hořovicích,“ popsal pátrání otec.
Vypadá prý zoufale
Otec se rozjel do středních Čěch, kde se setkal s mužem, který měl dceru vidět. „Řekl mi, že v úterý dceru viděl, jak vystoupila z vlaku v Cerhovicích. Byl s ní nějaký kluk,“ zoufal si táta.
„S kamarádem jsme obcházeli v obci dům po domu a vyptávali se. Řekli nám, že ji viděli stopovat ve směru na Plzeň. Byl u ní kluk s bojovým psem,“ uvedl otec.
„Dcera prý vypadala jakoby byla oteklá a vyděšená. Všichni máme o ní velký strach. Žádný důvod, aby utekla z domova, nemá. Náš vztah fungoval normálně, žádné konflikty. Vrať se domů, nic se ti nestane, nemusíš se bát,“ vzkazuje dceři nešťastný otec. Zároveň prosí, kdo dceru viděl, aby mu dal zprávu na číslo 725440097.
