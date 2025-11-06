Policie pátrá po Honzíkovi (14) z Kunovic: Rodina má strach
Policie vyhlásila pátrání po čtrnáctiletém Janu Rajdlovi z Kunovic na Uherskohradišťsku. Chlapec se v úterý večer nevrátil domů a doposud o sobě nepodal žádnou zprávu.
Naposledy byl viděn téhož dne odpoledne v Uherském Hradišti. Mohl by se pohybovat na Uherskohradišťsku nebo Znojemsku ve společnosti svých kamarádů, uvedl v dnešní tiskové zprávě policejní mluvčí Radomír Šiška. S žádostí o pomoc při pátrání se policie obrátila na veřejnost.
Chlapec je podle policistů asi 170 centimetrů vysoký, hubené postavy, má krátce střižené černé vlasy a hnědé oči. „Na sobě by mohl mít bílou mikinu a kalhoty tmavé barvy. V levém uchu má náušnici a na obličeji jizvu pod pravým okem,“ uvedl mluvčí.
Jakékoliv informace, které by mohly vést k nalezení pohřešovaného chlapce, přijme policie na tísňové lince 158, případně na kterékoliv služebně.
