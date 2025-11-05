Vše začalo tím, že muž u okna viděl, jak řidič nejprve „túroval“ motor, což mu přišlo podezřelé, poté při couvání narazil do zaparkované škodovky a následně do zdi budovy. Po nehodě už řidič z vozu nevystoupil.
Proč tomu tak bylo, zjistili strážníci, kteří na místo dorazili. „Po krátké chvíli hlídka nalezla zjevně poškozené vozidlo značky Opel, v němž na místě řidiče tvrdě spal muž,“ řekla mluvčí strážníků Tereza Weidl.
Místo řidičáku jen kartička
Na opakované klepání na okno reagoval až po chvíli. „Již při vystupování bylo zřejmé, že je silně pod vlivem alkoholu. Kymácel se, měl zpomalené reakce a místo občanského průkazu předložil strážníkům kartičku pojišťovny. Poté se mezi doklady objevil i řidičský průkaz,“ uvedla Weidl.
Pil prý až v Plzni
Výtečník (44) hlídce přiznal, před jízdou slavil po šipkovém turnaji, který se konal mimo Plzeň. „Alkohol před jízdou prý ale požil až v podniku v Plzni a poté chtěl pouze přeparkovat vůz,“ uvedla Weidl.
Hlídce se přihlásil také svědek celé události. Jeho výpověď se shodovala s důkazy v podobě odřené škodovky. Případ si převzali policisté.
