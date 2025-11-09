„Dále se počítá s nájemníky z řad pracujících, kteří nejsou schopni si zajistit finančně náročné nájemní bydlení na aktuálním trhu s byty. Nájemné bude stanoveno jako u ostatních rekonstruovaných bytových domů města, aktuálně 150 Kč/m2 za měsíc,“ uvedla radní Světlana Budková.
Aktuální tržní nájemné se v Plzni pohybuje zhruba o stovku výše. Radnice v Plzni aktuálně staví 240 bytů.
Zůstane jen skelet
Vznikne tu 29 bytů s plochou 33 až 95 m2 a osm parkovacích stání ve dvoře. „V každém bude kuchyňská linka a moderní koupelna, některé byty doplní balkon, lodžie či terasa. Nově se vybuduje výtah a průjezd do vnitrobloku," uvedl vedoucí bytového oboru Jan Souček. Ve dvoře domu bude také relaxační zóna se zelení.
Demolice domu a stavba nového by byla podle vedení města dražší než obnova. Dům navíc sdílí nosné konstrukce se sousedními objekty. Rozsáhlá rekonstrukce bude technicky velmi náročná. Zachovají se pouze obvodové zdi. Vše ostatní - vnitřek, klenby a dokonce i střecha se zbourá.
Nová tvář
Celá lokalita tzv. Mlýnů mezi ulicemi Resslova, Americká a Prokopova získá brzy novou tvář. Město má již územní studii, kterou projednává s vlastníky. Podmínkou tu stavba velkého parkovacího domu.
Původní dům v Resslově 13 byl postaven v roce 1871 jako sirotčinec pro 30 dětí. Ve 20. letech minulého století byl rozšířen o třetí a čtvrté patro. Poté se opravoval jen minimálně. Některé byty měly záchod na chodbách. Dům se nedařilo ani prodat. Od roku 2011 je neobydlený.
Nová čtvrť Světovar
O další stovky bytů se v budoucnu rozrostou Plzeňské Slovany. Změní se v ní areál bývalého pivovaru Světovar. V areálu se teď staví dva bytové domy, parkovací dům a připraveny jsou další stavby. Do čtyř let tu bude téměř 200 nových městských bytů.
„Na Světovaru vznikne krásná nová část města s pobytovou zónou s vodními prvky a parčíky,“ řekla radní Světlana Budková. Hlavní osou bude bulvár se zónami pro odpočinek a nové tramvajové zastávky.
VIDEO: V Plzni bourají tří vybydlených pavlačové domy v Jateční ulici. Povede tudy okruh města. (únor 2025)
V Plzni bourají tří vybydlených pavlačové domy v Jateční ulici. Povede tudy okruh města. (únor 2025) Zbyněk Schnapka