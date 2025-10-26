Vše začalo úplnou náhodou. „Doma rádi hrajeme deskové hry. Jednou jsme s manželem a kamarády seděli nad hrou „Kamionem po Evropě". Mě napadlo, proč bych něco podobného nemohla připravit pro náctileté školáky na besedách,“ vzpomínala Jana.
Jenže takovou hru, která by plně vyhovovala, neobjevila. Vymyslela ji proto sama. Za devět měsíců od nápadu měla hotovo.
Na hraně zákona
Na světě byla hra s názvem Na hraně zákona. V ní se teenageři vžívají do rolí strážníků, posuzují a vyhodnocují závažnost různých protiprávních činů. Na prodej ale hra není. Strážníci ji jako dar předají školám, kde besedy pořádají.
„Tam bude k dispozici učitelům a vychovatelům, kteří ji mohou využít při práci se studenty,“ uvedla autorka. Přála by si, aby byla hra pro zájemce dostupná také v knihovnách k vypůjčení domů.
Jak se hra hraje?
Na desce o velikosti zhruba 50x40 cm je vytyčena políčky cesta ze startu do cíle. Hráč hází kostkou a postupuje podle toho, kolik hodil. Jsou tu také dvě zkratky. Na nich je více červených políček. To jsou nebezpečí. Když na nich hráč skončí, snímá jednu ze šedesáti karet.
Na ní je například napsáno: Z mostu jsi hodil PET láhev na projíždějící auto. Na desce hry je pak 8 rámečků, které charakterizují kategorie od bezúhonného jednání, přes přestupek až po zvlášť závažný zločin. Když si hráč řekne, že je to středně závažný přestupek, otočí kartu. Pokud je to tam potvrzené, na červeném poli může zůstat a v dalším kole pokračuje dál. Když čin zařadí špatně, na kartě je postih. Konkrétně v tomto případě dvě kola stojí.
