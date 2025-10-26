Vše začalo úplnou náhodou. „Doma rádi hrajeme deskové hry. Jednou jsme s manželem a kamarády seděli nad hrou „Kamionem po Evropě". Mě napadlo, proč bych něco podobného nemohla připravit pro náctileté školáky na besedách,“ vzpomínala Jana.

Jenže takovou hru, která by plně vyhovovala, neobjevila. Vymyslela ji proto sama. Za devět měsíců od nápadu měla hotovo.

Marek se po úraze nudil: Vymyslel hru! Skákat na lyžích se dá i v posteli

Marek Klus (39) v šatně před tréninkem. Svůj knír si točí podle norského skokana Roberta Johanssona.

Na hraně zákona

Na světě byla hra s názvem Na hraně zákona. V ní se teenageři vžívají do rolí strážníků, posuzují a vyhodnocují závažnost různých protiprávních činů. Na prodej ale hra není. Strážníci ji jako dar předají školám, kde besedy pořádají.

„Tam bude k dispozici učitelům a vychovatelům, kteří ji mohou využít při práci se studenty,“ uvedla autorka. Přála by si, aby byla hra pro zájemce dostupná také v knihovnách k vypůjčení domů.

Brňané si hrají a snad nebudou zlobit: Pozor na zlé důchodce, spadlé troleje a zloděje

Herní plán nové unikátní hry Brno šalinou představuje vtipně namalovanou mapu města s linkami MHD.

Jak se hra hraje?

Na desce o velikosti zhruba 50x40 cm je vytyčena políčky cesta ze startu do cíle. Hráč hází kostkou a postupuje podle toho, kolik hodil. Jsou tu také dvě zkratky. Na nich je více červených políček. To jsou nebezpečí. Když na nich hráč skončí, snímá jednu ze šedesáti karet.

Na ní je například napsáno: Z mostu jsi hodil PET láhev na projíždějící auto. Na desce hry je pak 8 rámečků, které charakterizují kategorie od bezúhonného jednání, přes přestupek až po zvlášť závažný zločin. Když si hráč řekne, že je to středně závažný přestupek, otočí kartu. Pokud je to tam potvrzené, na červeném poli může zůstat a v dalším kole pokračuje dál. Když čin zařadí špatně, na kartě je postih. Konkrétně v tomto případě dvě kola stojí.

VIDEO: Kultovní Dostihy a sázky. Proč jsou tak populární?

Video
Video se připravuje ...

Kultovní Dostihy a sázky. Proč jsou tak populární? Prostě fenomén!

Fotogalerie
4 fotografie
Autorkou hry Na hraně zákona je plzeňská strážnice Jana Kohoutová (37).
Autorkou hry Na hraně zákona je plzeňská strážnice Jana Kohoutová (37).
Autor: Blesk:Zbyněk Schnapka