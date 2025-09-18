První oznámení přijali strážníci krátce po deváté hodině ranní. V ulici Ke Slonům je kontaktoval muž, který narazil na dezorientovanou starší ženu. Byla zjevně zmatená, nevěděla, kde se nachází, a reagovala nesrozumitelně.
„Hlídce se podařilo zjistit její totožnost, jednalo ženu (78) z Plzně. Tvrdila, že jde navštívit příbuzné do nemocnice, ale zabloudila a sama nedokázala najít cestu. Toto opakovala stále dokola,“ řekla mluvčí strážníků Tereza Weidl.
Nepodařilo se dohledat rodinu ani nikoho z blízkých, kdo by se o ženu postaral. Kvůli tomu, že její zdravotní stav vykazoval psychické potíže, strážníci přivolali sanitku. Její osádka ženu vyšetřila a převezla na specializované oddělení nemocnice.
Podruhé ještě hůř
To ale nebyl ještě konec. Jen o několik hodin později, kolem půl čtvrté odpoledne, byla další hlídka přivolána do Rooseveltovy ulice. Svědkyně tam zahlédla postarší paní, která vrávorala a nebyla schopna samostatně chodit. Strážníci v ní poznali stejnou seniorku, se kterou řešili situaci na jiném místě už dopoledne.
„Tentokrát byla její slabost, malátnost a dezorientovanost ještě výraznější. Stěžovala si na bolest hlavy, nevolnost a nebyla schopna sdělit ani základní informace o sobě či místě, kde se nachází,“ podotkla Weidl.
Vážné problémy
Seniorka strážníkům ale potvrdila, že upadla a uhodila se do hlavy. Hlídka vzhledem k jejímu stavu opět přivolala záchranáře a ti ženu převezli do nemocnice k ošetření.
„Zjištěné skutečnosti ukázaly, že žena trpí vážnými zdravotními obtížemi psychického charakteru, které ji v některých situacích ohrožují, a žije sama,“ dodala Weidl. Řešením situace seniorky se teď budou zabývat příslušné instituce.
VIDEO: Strážníci v Brně zachraňovali babičku (81) z ohnivého pekla: Zmatená žena na ně vzala židli.
Strážníci zachraňovali babičku (81) z ohnivého pekla: Zmatená žena na ně vzala židli Městská policie Brno