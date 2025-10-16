Strážníci ve čtvrti Bory prováděli rutinní měření rychlosti. Najednou zbystřili. Na obrazovce radaru viděli, jak se k nim rychlostí 96 km/h řítí vůz Range Rover.
Hlídka neváhala a vůz zastavila a pak se nestačila divit. Za volantem seděl mladík (21), který se ke všemu přiznal, ale jeho vysvětlení bylo úsměvné.
„Já si uvědomuju, že jsem to udělal,“ začal bez okolků. „Zlobí mě auto, mám rozhozené mapy, a když na to šlápnu, tak se to srovná. Vím, že to není v pořádku. Tady není takový provoz, tak jsem si to dovolil. Popravdě jsem se ani nepodíval na tachometr. Měl jsem v plánu jet do sedmdesáti,“ dodal mladík.
Vysoká pokuta
Jeho obhajobu ale žádný z přítomných strážníků nepochopil. Na místě už nebylo co řešit. „Přestupek tohoto rozsahu nemůže městská policie vyřídit na místě, a celou záležitost jsme tak postoupili správnímu orgánu. Tam řidiči hrozí zákaz řízení v rozmezí šesti až osmnácti měsíců a finanční pokuta v rozmezí 7 až 25 000 Kč,“ řekl mluvčí strážníků Tereza Weidl.
VIDEO: Za překročení rychlosti o 60 km/h policisté muži zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.
