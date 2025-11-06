Socha vysoká 2,2 metry děsí od září řidiče, kteří pod ní projížděli hlavním tahu z Plzně do Karlových Varů. Budí dojem, že na oblouku lávky stojí sebevrah a mnozí volali policii.
„Když došlo k instalaci sochy na nový most, tak jsme v souvislosti s tím přijali několik oznámení na linku 158. Projíždějící řidiči si spletli sochu s osobou a domnívali se, že se jedná o sebevraha,“ potvrdila policejní mluvčí Eva Červenková. Socha tak přidělala policistům práci. Každé takovéto oznámení museli jet na místo prověřit.
Sochy se nechtějí vzdát
Krajský úřad Plzeňského kraje rozhodl o odstranění sochy. Chotíkovští si ale za svým uměleckým dílem stojí a nechtějí se ho vzdát. „O přemístění sochy se neuvažuje, protože dosavadní posudky ukazují, že současné místo je vhodné z hlediska konstrukčního i estetického. Zároveň věříme, že plánovaná opatření (osvětlení, značení, úprava okolí) zmírní většinu negativních vjemů,“ uvedla pro server Plzeňská drbna starostka Chotíkova Eva Hirschfeldová.
Proti rozhodnutí kraje podali odvolání. „V přezkumném řízení jsme zrušili rozhodnutí kralovického úřadu o umístění sochy. Proti tomu se obec Chotíkov odvolala. V současné době pro ministerstvo jako nadřízený orgán kompletujeme k celé věci spis,“ potvrdila mluvčí krajského úřadu Eva Mertlová.
Odvádí pozornosti
Expert na bezpečnost dopravy vysvětlil, že socha sice neodporovala žádnému zákonu. Jenže tu bylo jedno »ALE«.
„Řidič by se měl soustředit na jízdu a jeho pozornost by nemělo odvádět něco, co tam nepatří. I když nebude chtít, tak i přesto se na sochu podívá a bude ještě pátrat, co to všechno znamená. Pojede tak docela dlouho, aniž by měl plnou kontrolu nad vozidlem, neboť úplně nevnímá své okolí,“ vysvětlil Jan Pechout z BESIPu s tím, že možná kolize je pak jen otázkou okamžiku.
VIDEO: Mladík (20) chtěl skočit ze Sýkorova mostu v Ostravě, dvě strážnice mu to rozmluvily. (2023)
Mladík (20) chtěl skočit ze Sýkorova mostu v Ostravě, dvě strážnice mu to rozmluvily. MP Ostrava