Plzeň za víc než 210 milionů kompletně opravuje historický dům na Klatovské 19. Uvnitř jsou cenné prvorepublikové interiéry od Adolfa Loose, v objektu by se mělo zhruba za rok a půl otevřít muzeum osvobození. „Tank Sherman bude největším a nejhodnotnějším exponátem expozice, jejíž vznik přijde na zhruba 50 milionů korun,“ řekl primátor Roman Zarzycký (ANO).
Část exponátů z muzea Patton Memorial Pilsen, z nichž část věnovali američtí a belgičtí veteráni, přejde do muzea osvobození.
„Budeme si zde připomínat nejenom osvobození, ale vůbec zvěrstva, která druhá světová válka přinášela. Pro zejména děti základních a středních škol a také pro turisty to bude skvělý cíl,“ dodal.
Neprojel by průjezdem
Do dvora uzavřeného vnitrobloku domu se tank úzkým průjezdem nemohl dostat, proto bylo nutné ho přenést přes střechu. Tank patří Vojenskému historickému ústavu Praha, je ale trvale zapůjčený do Plzně, kam ho město přivezlo ze základny americké armády ve Vilsecku v Německu v roce 2011. Od té doby byl do loňského jara vystavený v zoo.
Renovovali ho rok
Rok na jeho renovaci pracoval tým Pavla Rogla z Klubu vojenské historie 16. obrněné divize. „Celý jsme ho museli rozebrat, očistit a protože sloužil i po válce, měl i nedobové věci, které jsme museli sundat. Museli jsme opravit spoustu věcí, aby byl pohyblivý, aby se točila věž. Doplnili jsme veškeré válečné vybavení - periskopy, hledáčky, antény, nářadí, lano - prostě všechno, co bylo potřeba, aby opravdu vypadal jako ve válečné době," vypočetl Rogl.
Více než 20 let prázdný
Dům na Klatovské 19 je od roku 2002 prázdný. Po otevření nabídne zážitkovou expozici o osvobození západních Čech spojeneckými vojsky a zpřístupní Loosovy interiéry. V suterénu bude expozice, která provede válečnou Plzní, ukáže výrobu zbraní ve Škodovce i atmosféru bombardovaného města i se simulátorem krytu.
Další prostor nabídne projekce o plzeňském povstání, osvobození a konci války v Plzni a v Evropě. V prvním patře bude restaurovaný Loosův interiér. Část expozice bude také věnována Slavnostem svobody, veteránům druhé světové války a jejich příběhům.
Na rekonstrukci domu získalo město dotaci EU takřka 70 milionu Kč a dotaci ze Státního fondu podpory investic 54 milionu korun.
VIDEO: Prezident Petr Pavel v Plzni na Slavnostech svobody: Vyrazil tam s belgickým králem Philippem. (květen 2025)
Prezident Petr Pavel v Plzni na Slavnostech svobody: Vyrazil tam s belgickým králem Philippem Blesk - Zbyněk Schnapka; Foto - Jiří Koťátko