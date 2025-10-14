Socha vysoká 2,2 metry děsí od září řidiče, kteří pod ní projížděli hlavním tahu z Plzně do Karlových Varů. Budí dojem, že na oblouku lávky stojí sebevrah a mnozí volali policii.
„Když došlo k instalaci sochy na nový most, tak jsme v souvislosti s tím přijali několik oznámení na linku 158. Projíždějící řidiči si spletli sochu s osobou a domnívali se, že se jedná o sebevraha,“ potvrdila policejní mluvčí Eva Červenková. Socha tak přidělala policistům práci. Každé takovéto oznámení museli jet na místo prověřit.
Socha musí pryč
Kontroverzní socha z lávky nad rušnou silnicí teď musí pryč. Rozhodl o tom Krajský úřad Plzeňského kraje. „Po obdržení podnětu od Policie České republiky si Krajský úřad Plzeňského kraje jako nadřízený stavební úřad vyžádal od Kralovic spisový materiál k dané problematice a po jeho prostudování bylo v přezkumném řízení rozhodnuto, že socha musí být odstraněna,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Eva Mertlová.
Odvádí pozornosti
Expert na bezpečnost dopravy vysvětlil, že socha sice neodporovala žádnému zákonu. Jenže tu bylo jedno »ALE«.
„Řidič by se měl soustředit na jízdu a jeho pozornost by nemělo odvádět něco, co tam nepatří. I když nebude chtít, tak i přesto se na sochu podívá a bude ještě pátrat, co to všechno znamená. Pojede tak docela dlouho, aniž by měl plnou kontrolu nad vozidlem, neboť úplně nevnímá své okolí,“ vysvětlil Jan Pechout z BESIPu s tím, že možná kolize je pak jen otázkou okamžiku.
