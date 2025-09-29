Soud vyslechl znalkyně z oboru psychologie a psychiatrie. Primář má podle nich disharmonicky strukturovanou osobnost, je pasivně agresivní, emočně nestabilní, má vnitřní pocity méněcennosti a zvýšené ego. Nemá ale duševní poruchu ani sexuální deviaci.
„Lze dedukovat, že jeho jednání bylo bedlivě připravené, nachystané, časově uchopené,“ uvedla znalkyně. Primář se u soudu hájí tím, že byl silně opilý a ovlivněný alkoholem, znalkyně si to nemyslí.
Kdyby byl významně opilý, bylo by podle ní složité někoho napadnout, složitě svázat do takzvaného kozelce různými provazy, použít různé formy škrcení, omýt sekeru, vytvářet si alibi falešnou komunikací z mobilu zavražděné ženy.
Měl milenku, ale bál se o rodinu
Lékař měl poměr s kolegyní, načas se rozešli, loni v říjnu ale milenka napsala jeho manželce, že jsou opět spolu. Tím si patrně podepsala ortel smrti. „Skutek mohl být vyústěním dlouhodobě hromaděných konfliktů, strachu a vzteku ze ztráty manželství, dětí, mohl ho odbrzdit i alkohol, mohl být i mstou,“ uvedly znalkyně.
K ohavnému činu došlo loni mezi 17. a 20. říjnem v bytě v Plzni. Primář svou milenku škrtil do bezvědomí a pak ji zabil několika ranami sekerou do obličeje. Potom v bytě popíjel alkohol, opilý přejel do nedaleké Třemošné, aby si promluvil se známou. I tu napadl a svázal, podle obžaloby i znásilnil. U soudu svou vinu přiznal.
Psycholog Vymětal k vraždícímu primáři: Nepochopitelné i pro lékaře a zdravotníky. Obětí je i rodina…
Vzlykal a litoval se
Obžalovaný na posudek reagoval v pláči. „Já jsem se za egocentrika nikdy nepovažoval, studuji psychologické knihy, abych pochopil sám sebe. Nepřipadám si jako někdo, kdo nemá cit, je chladný, kdo se nesnaží pomoci, tak to není. Stydím se tady vůbec být, stydím se, jak jsem zostudil svou rodinu, jak moc jsem ublížil rodině (zavražděné ženy),“ vzlykal.
Hrůzná zranění
Další znalci popsali zranění, které utrpěly obě ženy. Lékařka zemřela obzvláště trýznivě. Utrpěla opakovaná devastující zranění způsobená údery sekerou na hlavu, které byly vedeny rychle za sebou, některé už posmrtně. Byla svázaná, měla rýhy od škrcení na hrdle a zraněné oko nejspíše od rány pěstí.
Podle znalce byly spojené s vysokou intenzitou bolesti, oběť během útoku patrně ztratila vědomí a všechny údery nevnímala.
Rozsudek se očekává v půlce října, takřka na den přesně po roce od šíleného činu. Obžalovanému hrozí až výjimečný trest, tedy doživotí. Státní zástupce pro něj v obžalobě navrhuje 25 let vězení.
