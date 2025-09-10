Ve dvě v noci mladý muže procházel plzeňskou čtvrtí Bory, kam mířil, už nedošel. Podle dostupných informací patrně vyrušil zloděje aut, který se na něj vrhl a pobodal ho.

Ilustrační foto

„Zraněný muž skončil s bodnými a řeznými ranami v péči zdravotníků,“ řekla policejní mluvčí Michaela Raindlová. Po útočníkovi kriminalisté pátrají.

„Další informace vzhledem k probíhajícímu prověřování nyní sdělovat nebudeme,“ dodala.

