Mariána V. (34) letos v květnu z průvodu na Slavnostech svobody v Plzni vyvedli na pokyn policie strážníci. Na sobě měl totiž uniformu elitní pěší divize wehrmachtu Grossdeutschland, v překladu Velké Německo, což byl zároveň koncept nacistické politiky, podle které se měl součástí třetí říše stát natrvalo i Protektorát Čechy a Morava.
Nesourodé fetiše
Kromě toho měl i další věci s nacistickou symbolikou. „Její součástí byly mimo jiné i nejznámější symboly nacistického Německa, a to říšská orlice a hákový kříž umístěné na helmě, blůze i opasku. Dále měl na stejnokroji vojenské vyznamenání Železný kříž a u sebe dýku příslušníka SS,“ popsal žalobce.
„Věci, které měl jako součást výstroje, byla nesourodá směs fetišů různých součástí a složek třetí říše,“ řekla předsedkyně senátu okresního soudu v Plzni. Ten mu za výtržnictví dal pokutou 3000 korun a sedmiměsíční vězení s podmíněným odkladem na 14 měsíců, kromě toho mu zabavil i stejnokroj a další předměty.
Obžalovaný se má za fešáka
Marián V. to ale vidí jinak, u soudu se hájil dost absurdními výroky. „Chtěl jsem, aby lidé také viděli, jak vypadala německá armáda. Co si budeme povídat, německé uniformy jsou nejkrásnější uniformy celé druhé světové války. Byl jsem tam jako fešák, pravý německý gentleman,“ šokoval soud.
„Neměl v úmyslu někoho urazit nebo pobouřit. Možná by vyvolal u lidí daleko větší pozdvižení, kdyby se procházel v sukni,“ tvrdil zase mužův obhájce. Na odchodu ze síně pak Milan V. celý proces označil za politický.
