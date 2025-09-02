Během vyostřené hádky před dvěma lety Jan Tříska družku Adélu (30) napadl a hrozil, že ublíží jejich nemluvněti. Jeho otec proto vyrazil dveře a zalarmoval policii. Tříska s tehdy půlročním synkem utekl oknem metr a půl nad zemí a za čtyři hodiny byl dopaden. Dítěti se nic nestalo.
Za braní rukojmí dostal muž pět let vězení, ale odvolal se a v dopise se za něj přimluvila i Adéla, se kterou stále žije. „Trest, který byl přiteli uložen, je trestem pro nás všechny,“ uvedla. Odvolací soud to neobměkčilo a muži rozsudek potvrdil. Synkovi musí za způsobené útrapy uhradit 50 tisíc korun.
VIDEO: Jana Třísku krátce po činu zatkla policie a soud jej poslal do vazby. (srpen 2023)
Muže (30), který v Plzni zmizel z domu s kojencem (5 měs.) poslal soud do vazby. PČR