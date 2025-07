Okresní soud v Domažlicích ve středu Pavla A. potrestal za obecné ohrožení z nedbalosti 22 měsíci vězení s podmíněným odkladem na 2,5 roku. Vše se stalo loni 21. července, když panovalo obrovské vedro. „U garáže sloužící jako autodílna čistil popeliště grilu. Popel vysypal do nádoby, aniž se přesvědčil, že je dostatečně vychladnutý. Popel pak vysypal do plastové popelnice a tu zavezl pod přístřešek k uskladněným pneumatikám a odešel,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Marie Pekovičová.

„Došlo k prohoření popelnice a následnému vznícení. Vlivem silného větru se začal oheň nekontrolovatelně šířit na obytné a hospodářské budovy v okolí,“ dodala Pekovičová. Postupně začaly hořet rodinný dům, tři stodoly a další objekty v obci včetně dvou automobilů. Oheň způsobil škodu za skoro 10 milionů korun.

Vinu přiznal

Pavel A. vypověděl, že gril přivezl do Postřekova z Babylonu, kde den před tím griloval a čistil ho. „Popel jsem vybíral v tenkých rukavicích. Kdyby byl horký, spekly by se mi na rukou. Gril jsem takto čistil už vícekrát, kdyby byl popel horký, neuložím ho do plastové popelnice,“ uvedl Pavel H. Přiznal ale, že se cítí vinen a že ho to mrzí. „Pomáhal jsem pak hasit a skončil jsem s popálenýma nohama v nemocnici,“ dodal.

Zranění hasiči

Požár v Postřekově byl jeden z největších v loňském roce v Plzeňském kraji a v obci se o něm mluvilo jako o největším za desetiletí. Podle hasičů šlo o velmi složitý zásah, kdy foukal silný vítr a panovaly vysoké teploty. Kvůli horku tak hasiči kolabovali. Při hašení se zranilo pět hasičů. Jeden utrpěl středně těžké zranění, a další čtyři byli zraněni lehce.

Soudce Jan Švígler potrestal Pavla A. podmínkou. Přitom mu hrozilo až pět let vězení. Soudce také řekl, že odpovědný je sice obžalovaný, ale podíl na neštěstí mají i ti, co s ním gril čistili a nechali ho popel vyhodit do plastové popelnice. Poškozené pak soud odkázal s jejich nároky do civilního řízení. Rozsudek soudu není pravomocný, státní zástupkyně i Pavel A. si ponechali lhůtu na možné odvolání.

