Kyberpodvodnice obrala lidi o 16 milionů: Odsedí si 8,5 roku a musí nahradit škodu

Žena podle kriminalistů zvolila poměrně sofistikovaný postup. Poškozeným se vkradla do jejich e-mailových schránek a prostřednictvím virtuálních SIM karet ovládala jejich účty. Obžaloba čítá na 80 skutků. Ženě původně hrozilo až 12 let. Soud jí uložil uhradit poškozeným způsobenou škodu.

„Škoda byla zhruba 16 milionů korun, s fází pokusu je to dohromady 24,3 milionu korun. Hranice škody velkého rozsahu začíná deseti miliony korun. Trest uložený půl roku nad spodní hranicí trestní sazby nepovažujeme za nepřiměřený,“ uvedl soudce Vladimír Najdekr.

Podle státního zástupce Jana Beránka byl trest uložen s ohledem na více faktorů. „Trestná činnost byla rozsáhlého charakteru, odpovídá to vzniklé škodě, obviněná po celou dobu plně spolupracovala při objasňování příčin i způsobu provádění trestné činnosti," řekl ve středu novinářům žalobce.

Cimprichová se dnes u soudu doznala. „Je mi to líto. Důvodem byla tíseň, kdybych to mohla vrátit, ale bohužel to nejde. Dluh se budu snažit splatit," uvedla. Lidi tímto způsobem připravila žena o desítky i stovky tisíc korun.

„Člověku se honí hlavou, jaké možnosti má poškozený a jaký servis má obžalovaný," řekla ČTK jedna z poškozených. Obviněná jí z účtu odcizila přes půl milionu korun. „Měla jsem štěstí, že banka uznala, že to bylo její pochybení, ale bylo to po tříměsíčním martyriu. Nikomu nepřeji vidět výpisy z banky, ze kterých mizejí peníze," řekla žena. Další jednasedmdesátiletou seniorku připravila o 580 tisíc korun.

Trestné činnosti se Cimprichová dopouštěla v letech 2022 a 2023. Nejprve získala přístup do e-mailových schránek poškozených, využila při tom podle policie toho, že si tito lidé svá hesla dlouhodobě neměnili. Následně si sjednala virtuální SIM kartu na tyto poškozené a ovládala tak i jejich telefonní číslo. Získala tím přístup do jejich internetového bankovnictví, odkud odcizila peníze a zároveň si na ně brala úvěry.

Žena byla odsouzena za neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, z podvodu a za neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Dosud nebyla stíhána, podle kriminalistů všechny peníze stihla utratit na internetových sázkových portálech, za ubytovací služby, ale i za drogy.

Případem se kriminalisté zabývali od roku 2022, v červnu 2023 ji obvinili poprvé. Po rozšíření trestního stíhání loni v dubnu uprchla do zahraničí, dopadena byla letos v únoru na španělském ostrově Tenerife. „Šlo o jeden z nejsložitějších případů u nás, a to i po organizační stránce," řekl v březnu novinářům vedoucí oddělení kybernetické kriminality krajského ředitelství policie Jiří Prečan.