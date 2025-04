Nezdárný syn Karel K. (55) se nestyděl bít své stařičké rodiče pánvičkou! Do práce se nehrnul a nechával se od nich živit. Teď ale pozná život v kriminálu. Za týrání mámy (89) a táty (92) půjde na 2,5 roku do vězení.

Celý svůj život nikdy nepracoval a živili ho právě rodiče. Válel se v bytě a jedinou starostí byl pro něj alkohol. „Chtěl jsem po nich stovku denně, abych si mohl koupit rum. Žiji z toho, co mi dají. Na domácnost jsem nic nedával,“ prohlásil bez uzardění Karel K. nejméně pět let.

Místo, aby byl vděčný, ale rodiče terorizoval. Ti doma zažívali hotové peklo. „Vulgárně rodičům nadával, bil je pánvičkou nebo holí, kopal do nich a kroutil jim ruce. Také jim s nožem v ruce vyhrožoval, že je zabije. Matce řekl, že jí uškrtí,“ řekl státní zástupce Štefan Oravec. To trvalo nejméně pět let.

Prý ho rušili ze spaní

Karel K. tvrdí, že je nevinný. U soudu se ale částečně přiznal. „Spal jsem v kuchyni. Každou noc sem chodili. V jednu hodinu si šel táta uvařit čaj, pak šel do koupelny na záchod. Máma dělala to samé. To mě strašně rušilo. Když vás někdo v noci vzbudí, tak z toho mít radost určitě nebudete. Byl jsem naštvaný, tak proto jsem na ně někdy vystartoval,“ uvedl Karel K.

Přiznal také, že rodičům kroutil ruce a někdy je praštil i pánvičkou nebo holí. „Mámě jsem nadával do sviní,“ dodal.

Vězení a léčba

Soudkyně Bohdana Kučerová při zdůvodňování rozsudku uvedla, že Karlu K. výrazně přitěžuje to, že násilí páchal na blízkých osobách, které byly vyššího věku a nemocné. „Frekvence a intenzita útoků narůstaly v posledních třech letech,“ uvedla Kučerová.

Kromě pobytu ve vězení se musí Karel K. podrobit také ústavní protialkoholní léčbě. „S ohledem na tuto léčbu má soud za to, že vyšší trest není třeba ukládat," dodala soudkyně. Karel K. si má trest odpykat ve věznici s ostrahou. Rozsudek není pravomocný, Karel K. se na místě odvolal.

