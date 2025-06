Neskutečné nechutnosti musel snášet chlapec od svých čtyř do sedmi let v bytě svého otce na Plzeňsku. Jeho nová „maminka“ (nyní 30) si z něj udělala sexuální hračku. Na malém dítěti si vybíjela naprosté zvrhlosti! Původní čtyřletý trest vězení od Krajského soudu v Plzni změnil Vrchní soud v Praze na pouhou podmínku, nyní na zásah Nejvyššího soudu, čtyřletý trest vězení přece jen potrvdil.

Od roku 2017 až do června 2020 zažíval chlapeček na návštěvách u svého otce těžko představitelné nechutnosti. Macecha ho podle spisu zavírala do kumbálu, kde se chlapec pomočil a pokálel. Výkaly a moč ho nechala rukama po sobě uklidit. Dokonce ho měla nutit je pojídat.

Na základě zásahu tehdejšího nejvyššího státního zástupce Igora Stříže se proti podmínce ohradil Nejvyšší soud a Vrchní soud v Praze tak podmínku opět změnil na čtyřleté vězení.

„Vrchní soud uznal ženu vinnou z týrání svěřené osoby. Konstatoval, že obžalovaná páchala čin po delší dobu a týrala osobu, která byla v její péči. Soud jí dále uložil povinnost uhradit poškozenému chlapci na náhradě nemajetkové újmy 250 tisíc korun,“ uvedla mluvčí soudu Eliška Duchková.

Sexuálně zvrhlá

Lepicí páskou mu měla zalepit oči a pusu, přivázala mu ruce a nohy k posteli, nebo ho zabalila do černého gumového pytle a dala mu do úst erotickou pomůcku. Dítě rovněž údajně osahávala na přirození či mu do análního otvoru zasunula neznámý předmět, stojí v obžalobě. Před dítětem také měla chodit nahá nebo v latexovém oblečení.

„Chtěla jsem ho zklidnit. Než abych ho mlátila, tak jsem zvolila tuhle formu trestu. Teď už vím, že byla špatná. Fotky jsem si pořizovala proto, abych mu mohla ukázat, co ho čeká, když zase něco provede,“ prohlásila už v roce 2021 u krajského soudu Markéta V., která svou vinu popírala. O tom, co se při návštěvách otce děje, řekl chlapec po letech až své prababičce.

Znalci: Není úchylná

Obžalovaná podle znalců netrpí žádnou sexuální úchylkou. „Z její strany nešlo o afekt nebo zkratkovité jednání, ale mělo to pravděpodobně souvislost s jejím atypickým sexuálním chováním,“ shodli se psychiatři. Výpovědi chlapce jsou podle znalců důvěryhodné, kvůli svému věku by si podobné praktiky těžko vymýšlel.

„Pokud vrchní soud dovodil, že motorem obdivuhodné vynalézavosti obviněné nebyla její sexuální apetence, tak jím patrně byla snaha co nejúčinněji ublížit, potrestat a ponížit poškozeného,“ upozornil ve výtce Nejvyšší soud.

