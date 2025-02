„Jsme 400 metrů nad mořem. Každý rok u nás napadlo 20 až 50 cm sněhu, kolem cest byly mantinely a někdy jsme tu měli i metrové závěje,“ vzpomínal starosta Karel Ferschmann. Sníh tam není dokonce ani v těcto dnech.

Tehdy se v obci rozhodli, že pořídí sněhovou frézu. Na začátku zimy 2011 ji koupili v nedalekých Radnicích a přivezli domů. „Zaparkovali jsme ji v hasičárně a připravili ji na ostrý star. Krátce nato začal padat sníh a hned, jak leželo na zemi pár centimetrů, frézu jsme s velkou slávou vytáhli ven, ať ukáže, co umí,“ vzpomínal Ferschmann.

Fréza šlapala dobře a hodinu pilně pracovala. Jenže zlomyslné počasí jim do toho „hodilo vidle“.

Napadne, až se prodá

Tehdy to bylo poprvé a naposled, kdy se stroj do sněhu zakousl. „Dokonce zimy už tehdy sníh nebyl. Těšili jsme se na další rok a opakovalo se znovu to samé a pak zase a zase. Co jsme frézu koupili, už jsme tady u nás sníh pořádně neviděli. Lidé si z nás dělají legraci, že až ji prodáme, tak sníh zase napadne,“ smál se Ferschmann.

Koště nešlo

Ještě než padlo rozhodnutí frézu prodat, mysleli si, že by se dala využít jinak. „Místo odklízení sněhu, by zametala. Chtěli jsme tam namontovat koště, ale to nejde. Tak jsme se ji rozhodli prodat,“ řekl starosta.

Jde o fréza Hecht 9562 SE s čtyřtaktním motorem 4,6 kW OHW, šířkou záběru 62 cm a váhou 82 kg z roku 2011. Stála 69 tisíc Kč a teď jí obec nabízí za 40 tisíc Kč.

