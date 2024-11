Kluci se měli narodit o týden později. Kvůli komplikacím ale museli na svět dříve. Táta Martin, který byl na porodním sále ženě oporou, zdravotníky překvapil. „Když mi dali oba kluky do náručí, celý šťastný jsem všem děkoval, že je to pro mě ten nejkrásnější dárek, co jsem dostal k narozeninám. Nikdo z nich, kromě Pavly, nevěděl, že je mi ten den o rok víc,“ prozradil hrdý táta.

Maminka zůstala v nemocnici deset dní. „Hned po porodu mi kluky přinesli ukázat a nosili mi je ke kojení. Od druhého dne už byli pořád se mnou na pokoji. Všichni v nemocnici, lékaři i sestry, byli úplně skvělí,“ řekla Pavla.

Jak šťastný táta potomky a narozeniny oslavil? „Vůbec nepiji. Ale ten večer jsem si dal pár panáků se sousedy, aby byli kluci zdraví,“ uvedl s úsměvem Martin.

Rozdělená práce

Rodiče se teď nezastaví. „Třeba při koupání Martin jednoho připraví, já malého koupu, on mezitím připraví druhého, prvního vysuší, druhého koupu a toho už si pak většinou vysuším sama. Když je krmíme, každý držíme jednoho,“ popisovala Pavla.

A jak kluky rozeznají? „Mareček je větší a baculatější v obličeji. Matýsek je menší, a má ještě potničky na nose,“ dodala Pavla.

První dvojčátka

Matýsek a Mareček jsou první dvojčátka v rodinách obou rodičů. „Nevíme o nikom z příbuzných, že by u nich někdy měli dvojčata. Navíc, že čekám hned dva kluky, jsem se dozvěděla až na konci třetího měsíce na screeningu na genetice v Plzni. Doma jsme měli několik fotek z ultrazvuku od mé gynekoložky, ale tam to vypadalo jen na jednoho,“ řekla Pavla. Štěstím se tehdy rozplakala.

