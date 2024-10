Střelec

Dalo by se říci, že se vám celkově daří, ale je to omyl. Pracovní i finanční otázky jsou zodpovězeny, naopak v trvalém vztahu dojde ke komplikacím. Už od začátku týdne nemůžete najít s drahouškem společnou řeč a nejhorší na tom je, že vás to ani nemrzí.