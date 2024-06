V Klatovech v pátek ráno hořel byt v paneláku v Suvorovově ulici. Hasiči v něm pak našli ohořelou mrtvolu muže! Policisté hned na to vyhlásili pátrání po Ludmile Kličkové (58). Je obava, že by si mohla sáhnout na život.

„Lékařka konstatovala u jedné osoby velmi rozsáhlé popálení neslučitelné se životem,“ uvedla po dohašení požáru mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

„V půl páté ráno jsme přijali oznámení o požáru v bytě v Klatovech. Na místě je nyní několik policejních hlídek a výjezd kriminalistů. V souvislosti s tím pátráme po osádce a po osobním vozidle tovární značky Volkswagen Touran modré barvy a registrační značky 5P1 3090,“ uvedli policisté na síti X.

V automobilu by měla cestovat Ludmila Kličková (58). „Panuje důvodná obava, že by si mohla ublížit,“ napsala policie na síti X. Hledaná je střední postavy, má rovné blond vlasy a šedé oči.

Policie žádá lidi, kteří by vůz viděli, nebo by věděli, kde je, aby to oznámili na linku policie 158.

Záchranáři k události vyslali výjezdové skupiny z Klatov a vůz pro řešení hromadného neštěstí. „Na místě se osoby částečně evakuovaly samy, kolegové si do péče vzali muže, ročník 1984, a malou holčičku. Oba potřebovali kyslíkovou terapii a následně byli transportováni do Klatovské nemocnice. Pro ostatní osoby na místě byly zajištěné deky a tekutiny až do příjezdu evakuačního autobusu hasičského záchranného sboru,“ dodala mluvčí záchranářů Svobodová.

VIDEO: Požár haly ve Frenštátu pod Radhoštěm způsobil škodu za nejméně 80 milionů korun.