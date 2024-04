Na 19 et do vězení se zvýšenou ostrahou poslal Krajský soud v Plzni Ukrajince Viktora V. (19). Loni v létě znásilnil školačku (15), bodl jí nožem do krku, polil savem a shodil ze svahu. Život si dívka zachránila tím, že předstírala smrt.

Hrůzný čin se stal loni v létě v Plzni. „Dívku vylákal na procházku. V batohu měl připravenou lepicí pásku, igelitové pytle, několik nožů a láhev se žíravinou. Cestou jí spoutal lepicí páskou, povalil na zem, svlékl ji a znásilnil. Pak jí odvedl k lesíku, kde ji přinutil k orálnímu sexu,“ řekl státní zástupce Jiří Richtr.

To ale nebylo vše. Šílené chvíle hrůzy teprve dívku čekaly. „Vzal nůž a řízl jí do krku. Způsobil jí ránu o velikosti asi pěti cm. Řekl jí, že než vykrvácí, bude to trvat dva dny, takže má na výběr mezi rychlou a nebolestivou smrtí, nebo dlouhou a bolestivou,“ uvedl Richtr.

Předstírala smrt

Dívka mu ale dala najevo, že nechce ani jednu z možností. „Tak jí bodl do krku. Dívka padla k zemi a předstírala, že je mrtvá. On jí pak svékl, zabalil do igelitu a polil savem. Poté pytel i s tělem shodil ze svahu do lesa, kde ho ještě částečně zakryl listím, kůrou a větvemi. Pak odešel,“ popsal Richtr. Dívka předstírala smrt a tím si zachránila život.

Školačce se pak podařilo dostat ven z igelitového pytle a dokázala si přivolat pomoc, když zatelefonovala záchranářům. Dívka má dodnes psychické potíže.

Viktor V. je Ukrajinec, ale v Česku má trvalý pobyt a žije tady už asi pět let. Navštěvoval tu i základní školu, pak i střední, tu ale nedokončil. V době, kdy se hrůzné drama odehrálo žil, na ubytovně a chodil do zaměstnání. Dívku dobře znal. Podle obžaloby měl s dívkou pohlavní styk ještě před tím, než jí bylo 15 let. Proto také čelí obžalobě z pohlavního zneužití.

Přiznal jen něco

Viktor V. se u soudu přiznal k pohlavnímu zneužití a uvedl, že s dívkou začal chodit, když jí bylo 13 let a vztah s ní měl asi rok a půl. „Když jí bylo 14 let, měli jsme spolu sex. Byl dobrovolný. Vím, že jsem udělal chybu. Chodil jsem s ní až do podzimu 2022. Já tehdy jel na Ukrajinu za babičkou a kamarády a tak jsme se pohádali. Rozešli jsme se tak, já si našel po návratu do Čech novou známost, ale s ní jsem se občas vídal,“ řekl Viktor. V.

Popřel ale, že by dívku znásilnil. „To jsem neudělal. Byl to dobrovolný sex,“ uvedl. K pokusu vraždy se přiznal jen částečně. „Bodl jsem a sekl nožem. Není to ale tak, že jsem jí plánoval zabít,“ dodal Viktor V.

Nákup před schůzkou

U soudu Viktor V. řekl, že osudný den se měl s dívkou sejít kvůli tomu, že mu prý chtěla dát dárek z dovolené. „Ještě před schůzkou s ní jsem šel s přítelkyní a kamarádem koupit věci na úklid. Měli totiž přijet rodiče. Kvůli tomu jsem tak pořídil igelitové pytle a savo, kvůli elektronickým cigaretám jsem koupil zalamovací nůž. Pak jsem šel za ní,“ vypověděl Viktor V.

Vše se podle Viktora V. zvrhlo při orálním sexu. „Řekl jsem jí, že myslím na jinou holku. Ona mi začala nadávat do magorů a urážela mě, že jsem Ukrajinec. Z batohu na mě vytáhla láhev se savem a tím mě postříkala. Vytrhl jsem jí savo z rukou a dostal jsem od ní facku. Vytáhl jsem, nůž a máchl jím někam do výšky krku. Chtěl jsem jít pryč, ale ona nechtěla. Zjistil jsem, že je zraněná,“ řekl Viktor V.

„Stoupla si mně do cesty a nechtěla, abych šel pryč. Tak jsem opět máchl nožem a zasáhl ji. Spadla na zem, kde zůstala ležet. Zpanikařil jsem a hodinu jsem tak jen zíral do tmy,“ vypověděl Viktor V.

Úklid těla

„Pak jsem dospěl k tomu, že je mrtvá a musím se nějak zbavit jejího těla. Nožem jsem na ní rozřezal věci a svlékl jsem jí. Svázal jsem jí ruce, dal jsem přes ni pytel, který jsem oblepil páskou. Popadl jsem jí za nohy a odtáhl ke srázu. Odtud se tělo skutálelo dolů,“ popsal Viktor V.

Tady dívku v pytli zakryl kůrou, listím a větvemi. Na poli cestou k zastávce autobusu zahodil nůž a jel domů do čtvrti Slovany, kde ho pak zadržela policie.

VIDEO: Mladík (18) obviněný ze znásilnění dívky, kterou pak v pytli shodil ze srázu, u okresního soudu v Plzni.

Video Video se připravuje ... Mladík (18) obviněný ze znásilnění dívky, kterou pak v pytli shodil ze srázu, u okresního soudu v Plzni. Romana Vébrová