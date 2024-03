Vodnář

Mars je v kvadratuře s Uranem, tudíž si dávejte pozor na své vystupování před šéfem. Pokud by se vám něco nelíbilo, tak to neřešte a raději to přejděte. Nyní jste podráždění a mohli byste se dostat do nepříjemné slovní roztržky, což by se vám nevyplatilo.