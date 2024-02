Na linku 158 vyděšený pracovník jedné z firem na plzeňských Borech zavolal, že jeho kolega přinesl do práce munici. Našel ji při vyklízení sklepa a nenapadlo ho nic jiného, než ji nandat do tašky, naložit do auta a jet se pochlubit do práce.

„Na místo ihned vyjelo několik policejních hlídek, včetně pyrotechnika,“ uvedla mluvčí policie Michaela Raindlová.

Policisté na místě zajistili dva dělostřelecké náboje. Pyrotechnik následně zjistil, že se naštěstí jedná o cvičnou munici a nehrozí tedy žádné nebezpečí výbuchu. Policisté přesto ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti.

„Upozorňujeme, aby s žádným předmětem připomínajícím munici lidé nemanipulovali. Nebezpečí nalezené munice tkví zejména v tom, že není zřejmé, v jakém stavu se nachází iniciační mechanismy. Některé mohou být vlivem času naprosto nefunkční, jiné se stanou časem maximálně citlivými na vnější podněty,“ podotkla mluvčí.

