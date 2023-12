Zpět

Poslala jsem ho pro dávky a on mi nepřinesl ani korunu, plakala u Okresního soudu Plzeň-město Blažena Tamášová (45). Rozzuřená a opilá druha Karla L. (35) zřezala paličkou na maso! Kdyby nezakročil soused, asi by z něj vymlátila duši. Za těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu hrozilo ženě původem ze Slovenska až 10 let. Vyvázla s podmínkou.