Stačil jeden společný tanec na hasičském bále a byla z toho veliká láska. Jiřině (82) a Jiřímu (83) Ticháčkových vydržela celých 65 let. Manželé teď slaví kamennou svatbu.

Vše začalo tím, že Jiří, kterému bylo tehdy 18 let, vyrazil z rodného Tlumačova na hasičskou zábavu do nedalekých Domažlic. Do oka mu tady hned padla pohledná dívka. „Byla o rok mladší, než já. Nezaváhal jsem ani vteřinu a hned jsem k ní běžel, abych jí vyzval k tanci. Od té doby jsme spolu v jednom kole,“ směje se Jiří.

„Moc se mi líbil, byl vysoký, měl sošnou postavu a husté vlasy. Ještě ten rok jsme se vzali,“ řekla Jiřinu. Na svého muže se přitom dívá pohledem, z kterého je každému jasné, že láska nevyprchala ani po 65 letech. „Ticháčku, ty jsi mi dal,“ dodáv Jiřina a pohladila muže svého života po vlasech.

Nový domov

Poslední dva roky si milující pár užil své. Oba totiž potrápilo zdraví. Několikrát upadli, zranili, skončili v nemoci a poté na oddělení následné péče. Ale každý na jiném a to je moc trápilo. Teď už jsou zase spolu.

Nové zázemí našli v domově pro seniory Clementas v Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku. „Líbí se nám tu. Chodí sem harmonikář. Těšíme se, že nám zahraje tu naši, při které jsme se seznámili a to je Bořická šenkýřka pivo nese,“ řekla Jiřina.

Recept na trvalý vztah

„Je to láska a také to, že jsme se téměř nehádali a máme se pořád rádi. Ale hlavně jsem se celý život snažila si nepřipouštět problémy,“ prozradila Jiřina, která s manželem vychovala tři děti.

„Celý život měla prořízlou pusu. To se mi na ní líbilo a pořád líbí. Jsme prostě na sebe nějak naroubovaní,“ dodal Jiří.

Kdy je jaká svatba?

Podle počtu společně prožitých let mají svatby svůj název. Například po 8 letech manželství je to bronzová, křišťálová (po 15 letech), stříbrná (po 25 letech), zlatá (po 50 letech), diamantová (po 60 letech), kamenná (po 65 letech), platinová (po 70 letech) a nebeská (po 75 letech).

